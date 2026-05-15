Азербайджан превращает транспортные коридоры в платформу экономического развития и технологической интеграции - Шахин Мустафаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан превращает транспортные коридоры в платформу экономического развития и технологической интеграции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир» «Казанфорум-2026».

Он отметил, что в современных условиях транспортные коридоры уже не являются просто маршрутами перемещения грузов, а становятся платформами экономического развития, промышленной кооперации, цифровизации и устойчивого партнерства.

«Азербайджан, расположенный на пересечении основных маршрутов Восток-Запад и Север-Юг, рассматривает развитие международных транспортных коридоров как один из ключевых приоритетов государственной политики», — подчеркнул Ш. Мустафаев.

Он также пригласил участников форума посетить азербайджанский павильон, где демонстрируются достижения страны в социально-экономическом развитии.