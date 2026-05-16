Азербайджанские гимнасты завоевали медали на турнире в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ — С 14 по 16 мая на Национальной арене гимнастики в Баку прошел турнир по спортивной гимнастике AGF Trophy.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в турнире, в котором приняли участие около 50 гимнастов из 5 стран, за первенство боролись как женщины, так и мужчины. Гимнасты выступали в возрастных категориях «юноши» и «взрослые».

Азербайджан на этом турнире в возрастной категории «взрослые» среди женщин представляли Назянин Теймурова, Дениз Алиева, Айтян Мамедова и Хадиджа Аббасзаде, в возрастной категории «юноши» — Альбина Алиева, Лейла Мамедзаде, Айназ Меджидзаде и Лала Заманлы, в возрастной категории «взрослые» среди мужчин выступили Расул Ахмедзаде, Айдын Ализаде и Никита Симонов. А в возрастной категории «юноши» — Мирюсиф Ахмадзаде, Ильхам Салаев, Махир Салимов, Исгандер Джавадзаде и Махаммад Рустамзаде.

В первый день турнира состоялось награждение гимнасток возрастной категории «юноши» в командном зачете и многоборье.

Азербайджанские гимнастки и гимнасты завоевали бронзовые медали в командном зачете. Лейла Мамедзаде выиграла бронзу в индивидуальном многоборье среди женщин.

На второй день гимнасты в возрастной категории «взрослые» продемонстрировали свои выступления в многоборье. В многоборье Расул Ахмедзаде завоевал золотую медаль среди мужчин, а Хадиджа Аббасзаде — бронзовую медаль среди женщин.

Последний день соревнований запомнился захватывающим финалом. Гимнасты в возрастных категориях «юноши» и «взрослые» завершили свои финальные выступления на различных снарядах. Азербайджанские гимнасты успешно выступили в финале.

В возрастной категории «юноши» Ильхам Салаев завоевал бронзовую медаль в вольных упражнениях, а Лейла Мамедзаде — три бронзовые медали в опорном прыжке, на перекладине и в вольных упражнениях. В возрастной категории «взрослые» Расул Ахмедзаде завоевал "золото" в упражнениях на коне и перекладине, Дениз Алиева — "золото" в опорном прыжке и "серебро" на брусьях, Никита Симонов — "золото" на кольцах, Назанин Теймурова — "золото" на бревне, Айдын Ализаде — "бронзу" на параллельных брусьях, а Хадиджа Аббасзаде - бронзовую медаль в прыжках с шестом.

Таким образом, азербайджанские гимнасты завершили турнир с 17 медалями.

ФОТО - Ариф Гулузаде