WUF13 очень важен, потому что мир сейчас переживает решающий момент - министр жилищного строительства Мехико (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Нынешний Всемирный городской форум очень важен, потому что мир сейчас переживает решающий момент, обусловленный необходимостью социальных ответов, социальных решений, политических ответов на ситуацию войны и неравенства

Об этом сказал в воскресенье Trend Министр жилищного строительства Мехико Инти Муньос Сантини на поля Всемирного форума городов WUF13 в Баку.

"Нынешний Всемирный городской форум очень важен, потому что мир сейчас переживает решающий момент, обусловленный необходимостью социальных ответов, социальных решений, политических ответов на ситуацию войны и неравенства. И города, правительства городов, которые собрались здесь, тоже должны проделать большую работу, потому что именно города являются самым важным пространством, где живёт человечество, где человечество встречается, где человечество мыслит коллективно",- сказал он.

Муньос Сантини отметил, что города могут создавать новые парадигмы, основанные на равенстве, правах и голосе народа.

"Именно такой способ управления мы каждый день строим в Мехико. Мы считаем, что сейчас настал момент задуматься о необходимости демократических и более сильных законов. Мы глубоко убеждены, что демократия, свободы и права — это лучший путь к построению лучшего мира",- сказал он.