Необходимо разработать новые концепции синтеза классической и публичной дипломатии — Ризван Набиев

БАКУ /Trend/ — Необходимо разработать новые концепции синтеза классической и публичной дипломатии.

Как сообщает Trend, об этом заявил член Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев в ходе выступления на II Форуме солидарности НПО стран — членов ОТГ в Баку.

Он отметил, что ОТГ укрепляет свои международные позиции. В формате «ОТГ+» изучаются новые партнеры, возможности и перспективы сотрудничества.

Член Наблюдательного совета напомнил, что также ведется работа по получению статуса наблюдателя при ООН. Этот вопрос нашел свое отражение и в итоговом документе, принятом по итогам саммита, состоявшегося в прошлом году в Габале:

"На Габалинском саммите впервые в истории тюркского мира особое место было отведено вопросам сотрудничества в сфере безопасности, обороны и оборонной промышленности. В основе этого лежит победа Азербайджана в Карабахе.

Шуша, являющаяся одним из символов нашей Победы, стала городом-побратимом Туркестана. В этом древнем тюркском центре состоялся неформальный саммит, посвященный цифровизации. Потому что сегодняшнее поколение, являющееся продолжателем идей I Тюркологического съезда, состоявшегося в 1926 году, должно воплощать идеи наших предков новыми методами — в цифровом формате. Потому что есть мечты, оставшиеся неосуществленными, и мы должны продолжать их и реализовывать в соответствии с требованиями современности".

Р. Набиев подчеркнул, что в этом смысле особое внимание привлекает другой международный форум ООН, который начнется в Баку через два дня:

"Этот форум продемонстрирует деятельность страны, территории которой были разрушены в результате оккупации и которой был нанесен ущерб более чем на 150 миллиардов долларов США, по восстановлению освобожденных территорий".

Депутат добавил, что одним из направлений мирных инициатив является создание платформ:

"Это дипломатия “Track 1”, то есть деятельность классической дипломатии. Другим направлением является деятельность неправительственных организаций стран - членов Организации тюркских государств, представленных в этом зале, —-это уже дипломатия “Track 2”. Сюда входят публичная дипломатия, научная дипломатия и культурная дипломатия. Потому что одно дополняет другое.

Однако сегодня в системе международных отношений сформировалась новая синтетическая модель — дипломатия “Track 1.5”. Это синтез классической и публичной дипломатии. Давайте вместе подумаем и разработаем новые концепции на основе этого синтеза, чтобы укрепить солидарность, единство и общее мировоззрение тюркского мира".