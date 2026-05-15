По следам Арифа Меликова - проект "Музыка в музее" объединил ценителей романса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Музыка в музее" в Национальном музее искусств Азербайджана состоялся музыкальный вечер "По следам Арифа Меликова…", посвящённый творчеству выдающегося композитора, народного артиста Арифа Меликова, сообщает Trend Life.

В концерте приняли участие заслуженный артист, кандидат искусствоведения, контратенор Ильхам Назаров, а также пианисты Даниил Кириллов и Анна Расина.

В их исполнении прозвучали произведения из творческого наследия Арифа Меликова. Наряду с этим, были исполнены романсы современных авторов, которые продолжают и развивают художественные традиции, заложенные этим ярким представителем национальной композиторской школы.

Концертная программа вечера подарила любителям романсов те самые лирические и глубокие эмоции, которые способен пробудить этот удивительный музыкальный жанр. Свои сочинения - полные искренних чувств, от нежной лирики до высокой драмы представили азербайджанские композиторы. Среди них: Лала Джафарова, Арзу Мамедова, Эльза Сейиджахан, Джейхун Аллахвердиев, Кямаля Ализаде, Севда Рагимова, Пикя Ахундова, Тамилла Ахадова и Вюсаля Намазлы. Каждый романс стал отдельной яркой историей, рассказанной на языке музыки.

Программа не просто оживила в памяти шедевры Арифа Меликова. Слушатели получили редкую возможность наглядно проследить преемственность поколений в азербайджанской композиторской школе и услышать, как классические музыкальные традиции обретают новое, современное звучание.

Зрители встречали каждое произведение с глубоким вниманием. Завершили этот прекрасный вечер овации благодарной публики.

