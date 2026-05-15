Восстановление освобожденных территорий Азербайджана требует участия молодого поколения - Сумбул Турабова

БАКУ/Trend/ - Восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана является не только государственной политикой, но и национальной миссией, требующей активного участия молодого поколения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила представитель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Сумбул Турабова в ходе международной конференции на тему "Формирование человеческого капитала для устойчивого и жизнеспособного городского развития" в Баку.

"Будущие юристы будут способствовать совершенствованию правовой базы и защите прав человека, архитекторы и градостроители - проектировать устойчивые города и сохранять культурное наследие, инженеры и специалисты в области экологии - поддерживать развитие "зеленой" инфраструктуры и экологическое восстановление. Будущее развитие Азербайджана во многом зависит от нового поколения профессионалов и инновационного мышления", - сказала она.

Турабова отметила, что частное партнерство и иностранные инвестиции также способствуют ускорению инфраструктурных проектов и экономическому возрождению.

"Освобожденные от оккупации территории сегодня являются важными символами стойкости, обновления и национального единства. Их восстановление демонстрирует, как архитектура, культура и права человека могут совместно формировать мирное и устойчивое будущее", - заявила она.