WUF13 является важной платформой для сотрудничества в сфере градостроительства и жилищной политики - министр Габона

БАКУ /Trend/ — 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) является важной платформой для сотрудничества в сфере градостроительства и жилищной политики.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил министр жилищного строительства, населенных пунктов, градостроительства и земельного кадастра Габона Майс Муисси на круглом столе министров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что участие в 13-м Всемирном форуме городов имеет важное значение для Габона, и поблагодарил Азербайджан как принимающую сторону.

Министр подчеркнул, что сегодня мир сталкивается с серьезным жилищным кризисом. По его словам, тема форума является призывом к мобилизации перед лицом климатических и социальных вызовов.

Он отметил, что более 3 млрд человек в мире живут в неудовлетворительных условиях, свыше 300 млн сталкиваются с проблемой бездомности, а около 600 млн человек в Африке по-прежнему не имеют доступа к электроэнергии.

Министр добавил, что Габон также сталкивается с этими вызовами: уровень урбанизации в стране превышает 80%, а дефицит жилья составляет около 300 тыс. единиц, и эта ситуация усугубляется ростом городского населения.

Он отметил, что изменение климата приводит к таким рискам, как наводнения, эрозия и оползни, которые особенно сильно влияют на уязвимые населенные пункты.

М.Муисси сообщил, что под руководством президента Брис Олиги Нгемы в стране реализуются масштабные реформы в сфере жилья и земельной политики.

«Цель этих реформ — обеспечить граждан достойным жильем и доступом к земельной собственности», — сказал он.

Министр добавил, что в рамках реформ создан Жилищный фонд Габона, расширяются государственно-частные партнерства (ГЧП), а также реализуются проекты по строительству тысяч жилых единиц и предоставлению земельных участков.

Он также отметил, что при поддержке Всемирного банка разработаны генеральные планы развития городов в ряде регионов, а системы городского планирования продолжают совершенствоваться.

В завершение выступления министр подчеркнул, что Габон внедрил новую систему сбора статистических данных в сфере градостроительства, исходя из принципа: «невозможно управлять тем, что нельзя измерить».