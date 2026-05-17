Местные и региональные власти сегодня важны как никогда - руководитель Секретариата Коалиции Local2030

БАКУ/Trend/ - Местные и региональные власти сегодня важны как никогда.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал руководитель Секретариата Коалиции Local2030, платформы ООН по продвижению Целей устойчивого развития (ЦУР) на местах, является Себастьен Возель (Sebastien Vauzelle) в ходе сессии Всемирной ассамблеи местных и региональных органов власти в рамках Всемирного форума городов WUF13.

«В условиях системных кризисов, затрагивающих мультилатерализм и устойчивое развитие по всему миру, местные и региональные власти сегодня важны как никогда — не только как исполнители глобальных целей, но и как соавторы решений, лидеры изменений и катализаторы более широкого участия всех сторон в процессах устойчивого развития», — сказал о

По словам Возеля, роль местных властей особенно важна в преодолении целого комплекса современных вызовов — от жилищного и климатического кризисов до геополитической нестабильности.

«Вы находитесь не только на переднем крае преодоления кризисов, но и на переднем крае построения прочного мира», — подчеркнул он.

Он отметил, что мир означает не просто отсутствие войны, а обеспечение прав и достойных условий жизни для каждого человек

«Мир — это уважение социально-экономических, политических и культурных прав. Именно местные и региональные власти обеспечивают доступ к социальным услугам, достойной работе и благоприятной окружающей среде», — заявил Возель.