В CineMastercard турецкий фэнтези-фильм "Sihirli Annem: Periler Okulu" (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Сеть кинотеатров CineMastercard эксклюзивно представляет продолжение популярной турецкой истории — семейный фэнтези-фильм Sihirli Annem: Periler Okulu (Моя волшебная мама: Школа фей), который переносит зрителей в атмосферу магии, дружбы и удивительных приключений, сообщает Trend Life.

Картина рассказывает о таинственной школе фей, где юные героини осваивают волшебство, открывают в себе новые способности и проходят через испытания, способные повлиять не только на их судьбы, но и на будущее всего магического мира. Зрителей ждут впечатляющие визуальные решения, динамичное развитие событий, тонкий юмор и тёплые семейные моменты.

Режиссёром фильма выступил Мустафа Котан, а главные роли исполнили Инчи Тюркай, Невра Серезли, Шахап Сайылган и Гюль Онат.

Новая глава знаменитой турецкой франшизы сочетает современную визуальную эстетику, атмосферу приключений и ценности, понятные и близкие аудитории разных поколений. Фильм поднимает темы поддержки, веры в себя и силы настоящей дружбы, напоминая о том, что чудеса становятся возможными, когда рядом есть близкие люди.

Проект уже вызвал большой интерес у поклонников оригинальной истории и обещает стать одним из самых ярких семейных релизов сезона. Это отличная возможность провести время всей семьёй и окунуться в волшебный мир, полный неожиданных открытий и захватывающих событий.

Магия фильма "Sihirli Annem: Periler Okulu" возвращается на большие экраны - только в CineMastercard.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!



