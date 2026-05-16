Заместитель премьер-министра Камбоджи прибыл с визитом с Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 мая заместитель премьер-министра Королевства Камбоджа, министр по управлению земельными ресурсами Сай Сам Ал прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали официальные лица.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов – вопроса жилищного обеспечения.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения», соберет вместе национальные правительства различных стран мира, а также общины, специалистов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.