На учениях EFES-2026 успешно выполнена задача по атаке побережья с моря (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ — В ходе проводимых в Турции многонациональных совместных учений «EFES-2026» успешно выполнены очередные задачи.

Об этом сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана.

"Согласно плану учений, военнослужащие стран-участниц отработали задачу по атаке побережья с моря.

Группы на скоростных катерах приблизились к позициям условного противника, расположенным на берегу, после чего под интенсивной огневой поддержкой высадились на сушу, преодолели инженерные заграждения и в короткие сроки нейтрализовали оборонительные позиции.

В результате эффективно проведенной операции береговая линия была полностью очищена, созданы безопасные условия для высадки десантных сил", - говорится в информации ведомства.