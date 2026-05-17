  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Узбекистана посетит Азербайджан с рабочим визитом

Политика Материалы 17 мая 2026 11:40 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана посетит Азербайджан с рабочим визитом
Фото: Офис президента Узбекистана
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 17-18 мая посетит с рабочим визитом город Баку.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Лидер Узбекистана примет участие и выступит на Саммите лидеров 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации, проводимого под эгидой Программы ООН по населенным пунктам.

Форум посвящен вопросам устойчивого развития городов, обеспечения доступным жильем, повышения качества городской среды, климатической стабильности и совершенствования механизмов жилищного финансирования.

В рамках визита предусматривается проведение ряда встреч и переговоров с главами зарубежных делегаций.

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости