Cледующие 10 лет станут решающими для реализации Новой городской повестки - Гай Райдер

БАКУ/ Trend/ - Cледующие 10 лет станут решающими для реализации Новой городской повестки.

Как сообщает Trend⁠, об этом заявил представитель Исполнительного офиса Генерального секретаря ООН, заместитель генсека по политическим вопросам Гай Райдер в ходе министерской встречи в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.

Он отметил, что международное сообщество должно перейти от обсуждений к практической реализации обязательств Новой городской повестки, подчеркнув необходимость усиления партнерств, многоуровневого управления и расширения доступа городов и стран к финансированию развития.

«Следующие 10 лет будут решающими. По мере реализации Новой городской повестки мы призваны продвигать эти обязательства с обновленной срочностью и амбициями, которые дадут ощутимые результаты для людей, особенно для тех, кто остался позади», — сказал он.