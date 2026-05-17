UZCARD и Mastercard договорились о развитии цифровых платежей в Узбекистане

ТАШКЕНТ /Trend/ - АО «Единый общереспубликанский процессинговый центр» (UZCARD) и международная платёжная система Mastercard заключили меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в сфере развития платёжной инфраструктуры и цифровых финансовых сервисов в Узбекистане, передает Trend.

Согласно информации, подписание документа состоялось в Самарканде в ходе 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития.

Согласно заявлению сторон, они намерены изучить возможности реализации совместных инициатив, направленных на расширение сети безналичных платежей, развитие трансграничных расчётов, а также внедрение современных финтех-решений и цифровых сервисов с дополнительными функциями.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет обеспечение кибербезопасности на фоне увеличения объёма цифровых финансовых операций.

В Mastercard отметили, что цифровая экономика Узбекистана продолжает активно развиваться, а платёжная инфраструктура является одним из её ключевых элементов. В компании подчеркнули стремление объединить международный технологический опыт с местной экспертизой для повышения доступности безопасных и удобных цифровых платежей.

В свою очередь, в UZCARD заявили, что взаимодействие с Mastercard будет способствовать развитию национальной платёжной системы, расширению безналичных расчётов и укреплению цифровой экосистемы страны. Также была подчеркнута важность усиления киберзащиты в условиях цифровой трансформации.

Представители акционеров UZCARD добавили, что данное партнёрство соответствует стратегии создания устойчивой финансовой инфраструктуры, совместимой с международными стандартами и ориентированной на долгосрочное экономическое развитие Узбекистана.