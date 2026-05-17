WUF13 в Баку станет площадкой для обмена опытом в сфере устойчивого развития городов — UN-Habitat (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/ - Проведение 13-й сессии Всемирный форум городов (WUF13) в Баку станет важным шагом для обмена международным опытом в сфере устойчивого городского развития, жилищной политики и климатической устойчивости.

Об этом сказал Trend, Рафаэль Тутс — директор отдела глобальных решений ООН-Хабитат на полях WUF13 в Баку.

«Я очень рад быть здесь, в Баку, на 13-й сессии Всемирного форума городов. Это, фактически, мой 13-й форум — я принимал участие во всех Всемирных форумах городов. Я очень доволен организацией форума со стороны Баку и Азербайджана. Инвестиции и организация были на очень высоком уровне», — отметил он.

По словам представителя UN-Habitat, форум станет важной площадкой для обсуждения устойчивого городского развития, доступного жилья, городской мобильности и устойчивости к климатическим изменениям.

«Мы надеемся, что обмен опытом между государствами-членами, городами, включая Азербайджан и другие страны, будет очень плодотворным для совершенствования городской и жилищной политики», — подчеркнул Тутс.