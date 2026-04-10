В Баку почтена память Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 апреля в Баку прошла церемония памяти, посвященная 40 дням со дня гибели Верховного лидера Ирана Аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, представители правительства и общественности, религиозные деятели.

Церемония началась с чтения аятов из Священного Корана.

Выступивший на мероприятии председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде поделился воспоминаниями о Сейеде Али Хаменеи, рассказал о его богатом духовном наследии и роли в исламском мире. Шейх уль-ислам также выразил надежду на прекращение происходящих в мире конфликтов и бедствий, высказав пожелания мира, спокойствия и благополучия для всего человечества.

Посол Ирана в нашей стране Муджтаба Демирчилу также рассказал о жизненном пути Сейеда Али Хаменеи, его государственной и религиозной деятельности, а также вкладе в исламский мир. Он особо подчеркнул солидарность, гуманитарную и моральную поддержку, оказанную Азербайджаном с первых дней напряженности, и выразил за это благодарность нашей стране.

Затем выступившие религиозные деятели говорили о религиозных ценностях и духовном наследии. Была почтена память покойного, высоко оценена его религиозная и общественная деятельность.

Отметим, что сегодня в Нахчыване также прошла церемония памяти в связи с 40 днями со дня гибели Аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

Напомним, что Верховный религиозный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля. В связи с его кончиной Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Ирана Масуду Пезешкиану, а также посетил посольство Ирана в Баку, где оставил запись в траурной книге.