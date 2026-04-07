Заур Алиев назначен заместителем министра труда и соцзащиты населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Бывший председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев назначен заместителем министра труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Отметим, что в прошлом месяце полномочия Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию были переданы министерству труда и социальной защиты населения.