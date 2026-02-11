В Баку прошел литературно-художественный вечер в честь великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама (МЦМ) в Баку состоялся литературно-художественный вечер, посвящённый 585-летию великого узбекского мыслителя, философа и поэта Алишера Навои, сообщает Trend Life.

На открытии директор Международного центра мугама, посол культуры Узбекистана, заслуженный артист Сахиб Пашазаде отметил, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развиваются на основе дружбы и братства. Особо была подчеркнута роль культурного сотрудничества в укреплении связей между народами, которые объединяет общее историко-культурное наследие. Сахиб Пашазаде также рассказал о плодотворном взаимодействии МЦМ с музыкальными, научными и образовательными учреждениями Узбекистана, отметив, что эти связи с каждым годом расширяются и углубляются.

Ведущим вечера выступил писатель и драматург Ильгар Фахми. В ходе мероприятия было отмечено, что Алишер Навои является одной из самых выдающихся фигур, которых узбекская литература подарила мировой культуре. В его произведениях нашли глубокое отражение духовные ценности и литературные традиции народов тюркского мира. Особую ценность представляет его "Хамса" на родном языке не только в узбекской литературе, но и во всей тюркоязычной словесности. Произведения Навои переведены на многие языки, а его рукописи хранятся в крупнейших библиотеках мира.

В концертной программе солисты представили мугамные композиции на газели Алишера Навои, раскрывая богатство и глубину его поэтического наследия. Перед зрителями выступили ханенде Сархан Буньядзаде, Эльгиз Алиев, Нисбет Садраева, Айтадж Бейбалaева и Ряван Гачaев. Художественное слово прозвучало в исполнении чтецов Гусейнаги Асланова и Сямрай Алиевой, представивших фрагменты из произведений поэта.

Вечер, посвящённый 585-летию Алишера Навои, стал не только данью памяти великого поэта и мыслителя, но и ярким свидетельством духовной близости и культурного единства народов Азербайджана и Узбекистана. Подобные мероприятия служат укреплению братских связей, углублению гуманитарного сотрудничества и сохранению общего историко-культурного наследия в тюркском пространстве.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

