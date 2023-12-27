В Баку по случаю Нового года состоялся праздничный салют

БАКУ /Trend/ - 2025 год вписан в летопись развития страны как еще одна успешная страница нашей истории. За прошедший год Азербайджан еще больше упрочил международные позиции, добился заметного прогресса в политической, социальной, экономической, культурной, военной и других сферах, передает Trend.

Грандиозная Победа, одержанная в Отечественной войне пять лет назад, была упрочена в политико-дипломатической плоскости, возросла военная мощь Азербайджана. В результате 24-часовой антитеррористической операции, проведенной в Карабахе в сентябре 2023 года, государственный суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен. В ноябре того же года в Ханкенди состоялся военный парад, посвященный третьей годовщине Победы в Отечественной войне.

Наша территориальная целостность, суверенитет, завоеванные ценой крови героических солдат и офицеров, шехидов, являются самым ценным национальным достоянием нашего народа. Наш народ уже пять лет с гордостью отмечает историческую Победу. 2025 год, который мы только что проводили, останется в памяти нашего народа незабываемыми историческими событиями.

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана об объявлении 2025 года в стране «Годом Конституции и Суверенитета», был проведен ряд мероприятий.

В 2025 году на площади Азадлыг в Баку состоялся Военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне. В Азербайджане также были организованы III Игры СНГ.

Вместе с тем, по инициативе, выдвинутой Президентом Ильхамом Алиевым, началось исполнение Акта об амнистии, принятого Милли Меджлисом.

В настоящее время на освобожденных землях ведутся широкомасштабные восстановительно-созидательные работы. Возрождается Карабах и Восточный Зангезур, реализуется программа «Великое возвращение». На освобожденных землях живут, работают и получают образование свыше 60 тыс. человек. Предпринимаются уверенные шаги на пути Великого возвращения, жители возрождающегося Карабаха и Восточного Зангезура возвращаются на свои исконные земли. Сегодня, во всех уголках нашей страны с большим энтузиазмом отмечается 31 Декабря - День солидарности азербайджанцев мира и праздник Нового года. Столица Баку также специально подготовилась к этому празднику.

По случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Нового года в Баку состоялся салют. Бакинцы и гости города, собравшиеся на Приморском бульваре и центральных улицах столицы, с большим интересом наблюдали за праздничным фейерверком, организованным Исполнительной властью Баку.