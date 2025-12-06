Мы стараемся расширить количество изучающих французский язык - Софи Лагут

БАКУ /Trend/ - Мы стараемся расширить количество азербайджаноговорящих, изучающих французский язык.

Об этом Trend сказала посол Франции в Азербайджане Софи Лагут в рамках Дня открытых дверей, прошедшего во Французском институте в Баку.

“Сегодня мы находимся во Французском институте в Баку, в центре города. Это место, где можно изучать французский язык, узнавать о французской культуре, читать французские книги. У нас также есть библиотека и специальный уголок для детей с отдельной литературой. Сегодня у нас День открытых дверей, и мы ожидаем, что с помощью весёлых мероприятий, забавных игр и вкусной еды сможем заинтересовать новых посетителей прийти во Французский институт, чтобы изучать французский.

Мы стараемся расширить количество азербайджаноговорящих, изучающих французский язык, и это отличный повод показать им, что мы можем предложить, познакомить с преподавателями, командой”, - сказала она.