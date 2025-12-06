Гонка за "зеленое" лидерство в Центральной Азии: Узбекистан меняет подход

БАКУ /Trend/ – Узбекистан сегодня быстро развивается, и вместе с этим растет нагрузка на энергосистему. Экономический рост, запуск новых производств, развитие цифровых проектов и увеличение численности населения из года в год повышают спрос на электроэнергию. Прежняя модель энергоснабжения, сформированная десятилетия назад, уже не справляется с растущими потребностями. В этих условиях для страны становится принципиально важным не просто наращивать мощности, а переходить к более устойчивой и современной энергетической системе.

По прогнозам, к 2030 году численность населения Узбекистана превысит 41 миллион человек, а объем экономики достигнет 200 миллиардов долларов. По оценкам правительства, к 2035 году потребление электроэнергии в стране составит около 120–130 миллиардов киловатт-часов. При этом, несмотря на рост выработки с 60 млрд кВт·ч в 2017 году до примерно 85 млрд кВт·ч в текущем, действующая система генерации уже работает на предельной нагрузке. Более 80 процентов всей электроэнергии вырабатывается на газовых станциях, поэтому любое отклонение в поставках топлива или сезонные пики спроса создают серьезные риски для стабильности энергоснабжения.

Говоря о вызовах такой модели, Президент Шавкат Мирзиёев неоднократно подчеркивал необходимость перехода к более устойчивой энергетике.

“Если мы и впредь будем использовать природный газ и уголь, через некоторое время их запасы могут быть истощены. Это будет непростительной ошибкой перед будущим поколением”, - отмечал глава государства, призывая к ускорению реформ и расширению использования возобновляемых источников энергии.

На этом фоне Узбекистан перешел к формированию нового энергетического курса. Очередным подтверждением этого стала прошедшая в Ташкенте конференция «Устойчивая энергетика – уверенный шаг в будущее Нового Узбекистана». Мероприятие стало важным этапом в обновлении энергетической политики страны.

Выступая на конференции, Президент Шавкат Мирзиёев отметил: “Мы определили две ключевые цели: обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение всех отраслей и регионов, и реализовать эту задачу преимущественно за счет современных, экологически чистых и возобновляемых источников”. Тем самым была ясно обозначена стратегия, в рамках которой ставка делается не только на рост мощностей, но и на изменение самой структуры генерации.

На конференции были представлены проекты общей стоимостью около 11 млрд долларов, включающие 42 объекта, от современных солнечных и ветровых станций до систем накопления энергии и новых линий электропередачи. Суммарная мощность строящихся ВИЭ-объектов составляет 3,5 ГВт, и их ввод позволит ежегодно вырабатывать до 15 млрд кВт·ч “зеленой” электроэнергии. Это существенно снизит нагрузку на газовые ТЭС, повысит устойчивость энергосистемы и создаст задел для дальнейшего роста промышленности и экспорта.

Параллельно государство модернизирует энергетическую инфраструктуру. Ввод новых подстанций и линий, развитие систем хранения и цифровизация сетей позволяют сократить потери и более равномерно распределять нагрузку между регионами. За последние годы Узбекистан уже ввел около 9 тысяч МВт новых мощностей, привлек более 35 млрд долларов инвестиций в энергетику и сформировал рынок “зеленых” сертификатов, более 350 тысяч из которых уже реализованы предприятиям. Это говорит о том, что энергетическая реформа приобрела устойчивый и долгосрочный характер.

Узбекистан ставит перед собой очень амбициозные цели. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию дополнительно более 17 тысяч МВт мощностей возобновляемой энергетики и довести долю “зеленой” энергии в общей генерации до 54 процентов.

Для сравнения, Узбекистан формирует собственную траекторию энергетического перехода. Казахстан остается крупнейшей экономикой Центральной Азии и ключевым энергетическим игроком, однако его трансформация сдерживается высокой долей угольной генерации и сложной структурой энергосистемы. Доля ВИЭ в энергобалансе Казахстана может достичь около 15 процентов к 2030 году. Узбекистан же рассчитывает выйти на уровень 40–54 процента значительно быстрее, опираясь на более гибкую регуляторную среду, активное использование государственно-частного партнерства и высокую инвестиционную активность, почти 6 млрд долларов уже привлечено в проекты ВИЭ за последние годы. Фактически страны реализуют разные модели энергоперехода: Казахстан через постепенную перестройку угольной базы, Узбекистан через ускоренный рывок в сторону возобновляемых источников.

Отдельное направление стратегии связано с выходом на глобальные рынки капитала. Создание в ОАЭ дочерней компании Uzbekneftegaz - Orient Energy Limited (UNG Overseas) позволило Узбекистану выйти на новые инвестиционные площадки. Недавнее соглашение с американской корпорацией Cargill о привлечении до 3 млрд долларов, с возможностью увеличения до 5 млрд, позволяет снижать нагрузку на государственный бюджет и ускорять строительство новых мощностей. Фактически речь идет о переходе к новой модели финансирования энергетики, где государство все активнее опирается на глобальные финансовые инструменты.

Именно благодаря активному привлечению инвестиций у страны появляются реальные шансы реализовать этот масштабный энергетический поворот. Как отмечается в недавнем исследовании Boston Consulting Group (BCG), в ближайшие 5–10 лет перед Узбекистаном открывается уникальное «окно возможностей» для привлечения крупных инвестиций и ускорения экономического роста. По словам управляющего директора BCG Андрея Навицкого, Узбекистан стал одной из первых стран региона, которая своевременно открыла экономику международным партнерам, что уже дало заметный импульс росту ВВП.

Реализацию этих планов подтверждают и конкретные инвесторы. Саудовская компания ACWA Power остается одним из самых активных игроков в энергетике Узбекистана. "Энергетический баланс Узбекистана с каждым годом становится все более экологичным, - говорит Джон Зайди, глава компании в стране. - Только в этом году мы добавили в сеть более 2 500 мегаватт, и цель Vision 2030 по достижению 54% возобновляемых источников энергии очень важна для нас".

Энергетика становится одной из ключевых опор дальнейшего экономического роста Узбекистана. Активный ввод новых мощностей, развитие возобновляемых источников энергии и приток инвестиций создают прочную основу для устойчивого развития страны.

В ближайшие годы именно стабильное энергоснабжение будет во многом определять развитие промышленности, цифровой экономики и экспортных отраслей. При сохранении текущих темпов Узбекистан укрепляет свои позиции как один из наиболее динамично развивающихся энергетических рынков региона.