Депутат Милли Меджлиса примет участие в международной конференции в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов 6 октября посетит с визитом Стамбул.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита депутат примет участие в международной конференции на тему "Борьба с терроризмом и предотвращение экстремизма", организованной Управлением ООН по борьбе с терроризмом, в составе делегации Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Визит завершится 9 октября.

