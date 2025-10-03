Скончался экс-министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев

БАКУ /Trend/ - Скончался бывший министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев.

По информации Trend, экс-министр скончался сегодня в возрасте 75 лет.

Отметим, что Огтай Ширалиев родился 2 августа 1950 года в городе Баку в семье врачей.

В 1967-1973 годах учился в Азербайджанском государственном медицинском институте имени Н. Нариманова по специальности "Лечебное дело". Работал в различных медицинских учреждениях, на различных должностях. 20 октября 2005 года распоряжением Президента Ильхама Алиева О.Ширалиев был назначен министром здравоохранения и занимал эту должность до 23 апреля 2021 года.

12 августа 2015 года был награжден орденом "Шохрат" за заслуги в развитии здравоохранения.