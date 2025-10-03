Азербайджан и Казахстан оценили перспективы научного сотрудничества в сфере сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Казахстана в сфере сельского хозяйства, включая проведение совместных научных исследований, обмен опытом и обучение академического состава, распространение научных достижений, реализацию совместных научных проектов и другие вопросы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

В Аграрном исследовательском центре, действующем при министерстве сельского хозяйства, состоялась встреча с делегацией из Казахстана, посвященная вопросам развития электронной торговли в сельском хозяйстве.

Во встрече приняли участие заместитель директора Центра Намиг Шалбузов, сотрудник отдела диагностики и стратегического планирования Мюшфига Мамедова, с казахстанской стороны - проректор по научной работе Маргуланского университета, доктор экономических наук, профессор Есенгелдин Бауржан, заведующий кафедрой менеджмента Университета имени Букетова, доктор философии Айдос Абаев и докторант Университета Туран-Астана Азамат Жансейтов.

Встреча состоялась в рамках проекта «Экономические механизмы стимулирования развития электронной торговли в сельском хозяйстве Казахстана» министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

В ходе встречи Намиг Шалбузов подробно рассказал об Аграрном исследовательском центре, его роли в реализации государственной политики в аграрной сфере, проведении научных исследований и подготовке исследователей.

Гости также представили информацию о своих организациях и реализуемом проекте. Было отмечено, что цель проекта заключается в изучении и развитии экономических механизмов и международного опыта, которые будут способствовать активизации и развитию электронной торговли в аграрном секторе Казахстана. Основная идея заключается в расширении торговли сельскохозяйственной продукцией через цифровые платформы с использованием передовых технологий и экономических стимулов.

Во время встречи был проведен широкий обмен мнениями по этой теме, а также представлена информация о «Системе электронной информации по ценам по сельскому хозяйству», созданной в Аграрном исследовательском центре и функционирующей уже почти 10 лет.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!