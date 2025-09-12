Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2025: великолепные шоу Anyma, Martin Garrix и Glass Animals

БАКУ /Trend/ - Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Qatar Airways 2025, который пройдет в Баку с 19 по 21 сентября, сочетает в себе азарт гонок и впечатляющее музыкальное шоу.

Как сообщает Trend, в этом году на сцене Baku Crystal Hall состоятся грандиозные шоу Anyma, Martin Garrix и Glass Animals!

19 сентября – Anyma

Anyma представит незабываемый вечер в Баку своим аудиовизуальным перформансом, разрушающим границы реальности и фантазии. Это шоу – не просто концерт, а путешествие в параллельную вселенную, где сливаются воедино технологии, свет и музыка. Выступления Anyma на сценах самых престижных мировых фестивалей – Tomorrowland, Coachella и других – поразили публику.

20 сентября – Martin Garrix и Glass Animals

Один из самых известных диджеев мира, Martin Garrix, неоднократно возглавлявший список DJ Mag Top 100, исполнит свои хиты вживую в Баку. Такие композиции, как Animals, Scared to be Lonely (с Дуа Липой), In the Name of Love (с Биби Рекса) и We Are the People (с Bono и The Edge), оставили свой след в истории мировой музыки. Благодаря энергичным сетам певца и впечатляющим выступлениям на сцене этот вечер станет одним из самых ярких событий конкурсного уикэнда.

Glass Animals, любимцы британской инди-поп-сцены, оставили свой след в истории мировой музыки, удерживая первое место в Billboard Hot 100 в течение семи недель подряд с песней Heat Waves. Их креативный стиль и интерактивное взаимодействие с публикой подарят Баку уникальный музыкальный праздник. Энергия и эмоциональная атмосфера, которую они создают на сцене, сделают этот вечер незабываемым для поклонников.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Qatar Airways 2025 - это не только скорость и соревнование, но и фестивальная атмосфера. Эти три вечера объединят азарт автоспорта с магией музыки, превращая Баку в настоящий мировой фестивальный центр.

Билеты на концерты включены в стоимость билетов на гонку, а также доступны отдельные билеты на концерты.

Билеты на гонку можно приобрести на сайте www.bakucitycircuit.com, а концертные билеты - в кассах города.

