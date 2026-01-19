"Альянс зеленого коридора" провёл первое собрание с АБР

БАКУ /Trend/ - Сегодня было проведено первое собрание между генеральным директором ООО «Green Corridor Union» Туралом Алиевым и представителями Азиатского банка развития (АБР) Наной Гургенидзе и Алтынай Араповой.

Как сообщает Trend, об этом Турал Алиев написал на своей странице в социальной сети «Linkedin».

"В ходе обсуждений были определены рамки сотрудничества, включая координацию с CESI S.p.A. в качестве нашего итальянского консультанта, первоначальные стратегии реализации проекта по базовым показателям и форматам продолжения, а также другие общие интересы.

Совместное предприятие "Альянс зеленого коридора" было основано 27 декабря 2024 года после соглашения на COP29 в ноябре 2024 года между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о возможности передачи возобновляемой энергии. Роль CESI в качестве консультанта по технико-экономическому обоснованию была подтверждена 23 ноября 2025 года", - говорится в публикации.

Отметим, что 4 апреля 2025 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан при поддержке Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) объявили о запуске первого этапа инициативы «Транскаспийский зеленый энергетический коридор». В рамках инициативы страны подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО), которое предусматривает интеграцию электроэнергетических систем трех стран и создание маршрута поставок возобновляемой энергии в Европу.

Для управления проектом было создано совместное предприятие «Альянс зеленого коридора» (Green Corridor Alliance) со штаб-квартирой в Баку. ТЭО проекта проводится при финансовой поддержке АБР и АБИИ.