Будет создан модуль мониторинга исполнения Нацплана действий по гендерному равенству в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Будет сформирован «Модуль мониторинга и отчетности по исполнению Национального плана действий по гендерному (мужчин и женщин) равенству в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы».

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (далее — Центр) должен в течение 2 месяцев обеспечить создание данного модуля в рамках разработанного Центром «Единого портала электронной отчетности». Это позволит проводить мониторинг и оценку мероприятий, предусмотренных Национальным планом действий, через цифровую платформу начиная со следующего года.

Центр должен обеспечить создание в модуле соответствующих разделов, позволяющих вести отчетность и классифицировать данные по исполнительным органам, экономическим районам, городам и районам, срокам исполнения и другим важным показателям.

Начиная с 2027 года, Центр обязан ежегодно до 30 апреля представлять в Кабинет министров результаты мониторинга исполнения плана. Итоговый отчет об оценке реализации всех мероприятий должен быть представлен до 30 июня 2029 года.

Расходы на создание модуля, проведение мониторинга и оценки должны быть учтены в бюджете Центра на последующие годы.