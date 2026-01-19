Художественное отражение трагедии 20 Января в азербайджанской музыке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Конференц-зале Союза композиторов Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 36-й годовщине трагических январских событий 1990 года и Дню национальной скорби, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов.

Председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде в своем выступлении отметила, что 20 января 1990 года навсегда останется в нашей памяти как день, когда сотни невинных людей стали жертвами жестокой имперской политики и беспощадной расправы. Впервые информацию об этих чудовищных преступлениях против гражданского населения до международной общественности донес общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Председатель СК отметила, что события "Черного января" оказали большое эмоциональное воздействие и на композиторов республики, которые создали немало произведений на тему этой трагедии как в тот период, так и в последующие годы.

С докладом "Художественное отражение трагедии 20 Января в азербайджанской музыкальной культуре" выступила доктор философии по искусствоведению, профессор Национальной консерватории Жаля Гуламова. Доктор философии по искусствоведению, доцент Национальной консерватории Лейла Гулиева выступила с докладом "Тема 20 Января в азербайджанской симфонической музыке".

Кроме того, было отмечено 80-летие со дня рождения известного композитора, заслуженного деятеля искусств Таира Акбера, родившегося 20 января 1946 года. О творчестве композитора рассказала секретарь Союза композиторов, доцент Лейла Зохрабова.

После докладов выступили секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств, профессор Эльнара Дадашева, члены правления - заслуженный деятель искусств Мамедага Умудов, композитор Рена Гадимова, доктор философии, профессор Мина Гаджиева и другие.

В рамках художественной части мероприятия было представлено исполнение в формате аудиозаписи поэмы-композиции Таира Акбера “Ya Rəbb” для солистов, хора, чтеца, азана и симфонического оркестра (текст Джабира Новруза). Исполнители - Симфонический оркестр и хор Государственного телевидения и радио Азербайджана, дирижер Фахраддин Атаев, хормейстер Шахла Алакбарова, солисты – народный артист Самир Джафаров, Айтадж Шихализаде, азан – Хусейн Хаджи Акилоглу.

Далее молодой композитор Кямран Насиров рассказал о том, как была написана его "Январская элегия" для гобоя и фортепиано. Это произведение было исполнено лауреатами международных конкурсов Мурадом Тагиевым (гобой) и Эмилем Ахмедзаде (фортепиано).

