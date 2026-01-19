...
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем и исполнительным директором DP World (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 19 января 2026 21:56 (UTC +04:00)
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем и исполнительным директором DP World (ФОТО/ВИДЕО)

Эмин Алиев
ДАВОС /Trend/ - 19 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем и исполнительным директором одного из крупнейших портовых операторов в мире – группы компаний DP World Султаном Ахмедом бен Сулайемом.

Как сообщает Trend, на встрече с удовлетворением была отмечена успешная деятельность компании DP World в Азербайджане.

Было подчеркнуто, что наша страна располагается на пересечении важных международных транспортных коридоров, говорилось о реализованных в последнее время проектах по созданию современной транспортной инфраструктуры в Азербайджане. В этом контексте было отмечено наличие потенциала для расширения сотрудничества с компанией DP World.

