...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 19 января 2026 20:26 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

ДАВОС /Trend/ - 19 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью Мортеном Дирхольмом.

Как сообщает Trend, в ходе беседы говорилось о деятельности этой компании в нашей стране в области возобновляемой энергии, в частности ветровой энергии, отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества.

Было подчеркнуто, что Азербайджан является привлекательным местом для иностранных инвесторов, с удовлетворением отмечена созданная в стране благоприятная инвестиционная и бизнес-среда.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и компанией Vestas Wind Systems.

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems по маркетингу, коммуникациям, устойчивости и связям с общественностью (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости