Джейхун Байрамов и Марко Рубио обсудили подготовку Хартии стратегического партнерства

БАКУ /Trend/ - 19 января 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, а также региональная ситуация и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Были высоко оценены двусторонние контакты и обсуждения по подготовке Хартии стратегического партнерства после Вашингтонского саммита, стороны выразили надежду, что проект будет согласован и подписан в короткие сроки. Было подчеркнуто, что определение приоритетов в этом направлении придаст дополнительный импульс отношениям между двумя странами.

Министр Джейхун Байрамов довел до внимания американской стороны позицию нашей страны относительно перспектив процесса нормализации и мира между Азербайджаном и Арменией. Были отмечены шаги, предпринимаемые в рамках процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также меры по укреплению доверия. Подчеркнута значимость проводимой работы по реализации «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP).

Также стороны обменялись мнениями по другим вопросам.

