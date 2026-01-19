Глава МИД Ирана пропустит Всемирный экономический форум в Давосе

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе в этом году.

Как сообщает в понедельник Trend, публикация об этом была размещена на официальной странице форума в социальной сети Х.

Всемирный экономический форум 2026 года станет 56-й ежегодной встречей организации. Мероприятие пройдет с 19 по 23 января на швейцарском горнолыжном курорте Давос под девизом "Дух диалога". Форум выступает ключевой платформой для диалога почти 3000 мировых лидеров - представителей власти, бизнеса, науки и гражданского общества. В центре внимания в этом году - поиск решений в условиях растущей геополитической фрагментации и стремительного технологического прогресса.

Отметим, что с конца декабря в Иране начались акции протеста, вызванные резким обесцениванием национальной валюты - риала по отношению к иностранным валютам, высокой инфляцией и другими экономическими проблемами.