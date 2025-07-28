В Азербайджане вынесен приговор лицу, обвиняемому в призывах против государства

БАКУ /Trend/ - Состоялось итоговое судебное заседание по уголовному делу в отношении проживающего за рубежом блогера Имамеддина Алиманова, обвиняемого в открытых призывах, направленных против государства.

Как сообщает в понедельник Trend, на процессе под председательством судьи Гусейна Гусейнли в Бакинском суде по тяжким преступлениям в отношении обвиняемого был вынесен заочный приговор.

Так, И.Алиманов приговорен к 7 годам лишения свободы.

Отметим, что ему было предъявлено обвинение по статье 12.1 281.2 УК (озвучивание публичных призывов, направленных против государства, совершенное повторно).

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