Азербайджан экстрадировал объявленного в международный розыск гражданина Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Генеральной прокуратурой Азербайджана удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче для привлечения к уголовной ответственности гражданина этой страны Юсупова Амонбека Абдулхаковича, 1982 года рождения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В апреле текущего года в Азербайджане был задержан А.А. Юсупов, обвиняемый в совершении преступления и объявленный в международный розыск, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 г. принято решение о выдаче обвиняемого, и в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции он был передан компетентному органу Узбекистана.