Между законодательными органами Азербайджана и России налажено эффективное сотрудничество - Сахиба Гафарова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между законодательными органами Азербайджана и России налажено эффективное сотрудничество.

Об этом 16 апреля сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Стамбуле, сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью парламента.

С.Гафарова подчеркнула значимость таких международных платформ, как МПС и Парламентская сеть Движения неприсоединения (ПСДН).

Председатель Милли Меджлиса отметила наличие широкого потенциала для дальнейшего развития отношений между двумя странами и рассказала о роли межпарламентских связей. Она заявила, что сегодня между нашими законодательными органами налажено очень эффективное сотрудничество, и парламентарии обеих стран активно участвуют как в двусторонних мероприятиях, так и эффективно взаимодействуют в рамках международных организаций. Важным направлением также является деятельность в рамках МПА СНГ, где осуществляется совместное сотрудничество по многим важным вопросам. Председатель парламента Азербайджана довела до внимания, что Комиссия по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Меджлисом и Федеральным Собранием также играет важную роль в двусторонних межпарламентских связях.

Коснувшись вчерашнего совместного заявления министерств иностранных дел России и Азербайджана о крушении азербайджанского самолета близ Актау 25 декабря 2024 года, Валентина Матвиенко отметила важность урегулирования последствий произошедшего несчастного случая и еще раз выразила соболезнования. Председатель Совета Федерации выразила благодарность за помощь, оказанную Азербайджаном для безопасного вывода российских граждан из Ирана во время войны в этой стране.

С удовлетворением вспомнив свои встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко поделилась впечатлениями об этих встречах. Было выражено удовлетворение уровнем отношений между нашими странами, отмечена важная роль глав двух государств в развитии взаимных связей.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подчеркнула значимость последнего заявления министерств иностранных дел двух стран.

На встрече также были затронуты культурные и гуманитарные связи между нашими народами, говорилось о важности дальнейшего развития взаимодействия.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим темам, представляющим взаимный интерес.