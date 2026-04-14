В Баку обсуждено развитие азербайджано-российских отношений

БАКУ /Trend/ - 14 апреля 2026 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи были обсуждены политические, экономико-торговые и гуманитарные аспекты азербайджано-российских отношений, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Подчеркивалась важность взаимных визитов и контактов с точки зрения обсуждения вопросов, стоящих на повестке дня сотрудничества.

Стороны отметили, что деятельность Межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией играет важную роль в развитии двусторонних экономических связей, и провели обсуждения в рамках данного механизма по проделанной работе и перспективным направлениям.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества.