В подразделениях Сил спецназа проведены инспекционные проверки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2026 год Главная военная инспекция министерства обороны провела инспекционную проверку в Н-ской воинской части Сил специального назначения (ССН).

Как передает Trend, об этом сообщило министерство обороны Азербайджана.

Перед началом проверки Боевое знамя воинской части было вынесено на строевой плац.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и соотечественников, отдавших жизнь за Родину. В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн.

В воинской части были проверены штабная деятельность, уровень боевой подготовки и состояние материально-технического обеспечения. Батальоны специального назначения были подняты по тревоге, в соответствии с поставленной боевой задачей были оценены их тактические действия, полевые навыки и уровень оперативной подготовки.

Соответствующим должностным лицам были даны поручения по более эффективной организации мероприятий боевой подготовки, повышению профессионализма военнослужащих и несению службы в соответствии с современными требованиями.