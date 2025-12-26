Ведется работа по поддержанию актуальности вопроса о пропавших без вести в международной повестке - министр

БАКУ /Trend/ - Ведется активная работа по поддержанию актуальности вопроса о пропавших без вести лицах в международной повестке.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

Кроме того, по словам министра, как страна, страдающая от мин, Азербайджан продолжает прилагать усилия для привлечения международной помощи в области разминирования.

Также, как отметил Д. Байрамов, в течение года продолжалась работа по расширению географии экспорта страны и обеспечению участия иностранных компаний в работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!