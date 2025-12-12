Роль лидера в истории нации и страны имеет огромное значение, и Азербайджану с этим повезло – Рамиз Юнус

БАКУ /Trend/ - День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева вновь актуализировал в медиа и в обсуждениях в экспертном сообществе тему лидерства. Эти обсуждения имеют широкую предметную основу в контексте событий, пережитых азербайджанским народом за годы своей восстановленной независимости. Азербайджанский народ очень хорошо уяснил значение фактора сильного лидера для выживания страны, и это понимание помогло Азербайджану добиться больших высот. Спасение страны от расчленения в начале 90-х, экономический прорыв, общественно-политическая стабильность, победа в войне – все это результат сильного лидерства, с которым Азербайджану очень повезло.

Начало 90-х было для Азербайджана одним из самых тяжелых периодов в истории. Какую роль в тот период сыграло лидерство Гейдара Алиева? Что в этом контексте можно посоветовать Украине, переживающей сегодня столь же сложный этап своей истории? Какова была роль лидерства Президента Ильхама Алиева в достижении главной цели – освобождении оккупированных территорий?

С этими вопросами Trend обратился профессору политологии Международного университета «Хазар», бывшему руководителю Аппарата правительства, экс- управляющему делами парламента Азербайджана Рамизу Юнусу.

Научная трактовка истории базируется на объективности, доказательности, системности и критическом анализе источников, где главными критериями являются работа с фактами и первоисточниками, выявление закономерностей и связей, использование разных подходов (социального, экономического, культурного), избегание идеологической ангажированности и поиск многомерной истины, а не одной «правильной» версии. Поэтому исторические процессы всегда надо оценивать по прошествии определенного периода времени и, конечно же, с учетом всех геополитических реалий на тот или иной исторический момент в истории. Такой подход является не только научно обоснованным, но также наиболее объективным. И это касается не только событий из новейшей истории Азербайджана, но также и событий 100-летней давности в истории нашей страны.

Так уж получилось в моей жизни, но процесс перестройки, а потом и развал Советского Союза привел меня в большую политику. Находясь на руководящих должностях в правительстве, а потом и в парламенте Азербайджана, я был живым свидетелем и активным участником многих исторических процессов в новейшей истории моей Родины. Армянский сепаратизм, развязанный Ереваном и поддержанный Кремлем, на территории азербайджанского Карабаха, привел к началу Первой Карабахской войны. У нашей страны тогда не было как регулярной армии, так и необходимых ресурсов, в то время как на стороне Армении стояла Россия со всеми своими возможностями на Южном Кавказе. Кроме этого, на стороне Армении была огромная политическая и ресурсная поддержка армянской диаспоры по всему миру, включая и поддержку армяноцентричного лицемерного Запада.

События 90-х годов прошлого века мне напоминают похожие события 100-летней давности, когда после развала Российской империи 28 мая 1918 года образовалась Азербайджанская Демократическая Республика, которая просуществовала всего два года до 28 апреля 1920 года, когда Азербайджан подвергся оккупации со стороны большевистской России. Напомню, что тогда Азербайджан стал ареной противостояния многих главных центров планеты, и наша Родина потеряла свою независимость.

География – это судьба, и потому, по прошествии 70 лет и после развала «империи зла» в лице СССР, мы вновь обрели свою независимость, объявив об этом в 1991 году, и назвали Азербайджан правопреемником АДР. И как и в 1920 году наша независимость вновь оказалась под угрозой ее потери, и особенно это стало ощущаться после начала Первой Карабахской войны.

Нашу страну рвали на части как внешние враги с Севера, с Юга, с Запада, так и те политические силы внутри Азербайджана, которые были ориентированы на них. Как вы понимаете, в силу занимаемых должностей, я довольно информированный человек. Я сидел, можно сказать, каждый день в парламенте Азербайджана и все это видел своими глазами.

Я помню прекрасно, как в самый разгар всех этих событий тогдашний Президент Эльчибей принял решение пригласить Гейдара Алиева во власть, чтобы этот умудренный огромным политическим опытом политик союзного масштаба, базируясь на своем огромном авторитете в азербайджанском обществе, помог бы спасти ситуацию и увести страну от риска потери своей государственности.

Скажу откровенно: как и многие сторонники Президента Эльчибея и я был категорически не согласен с его решением уехать в свое родное село Келеки с последующей передачей власти Гейдару Алиеву. Но сегодня, после всего того, через что прошел мой родной Азербайджан, и став свидетелем нашей исторической Победы во Второй карабахской войне, приведшей к восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности нашей страны, я могу уверенно сказать, что тогда покойный Абульфаз Эльчибей поступил политически очень правильно. На кону был вопрос нашей государственности, которую именно Гейдар Алиев и сумел спасти.

И именно поэтому, выступая в течение почти 4-лет на всех информационных ресурсах Украины, я стараюсь достучаться до их общества и особенно их политического истеблишмента, советуя им смотреть на мой родной Азербайджан и не повторять наших ошибок 30-летней давности. А они в Украине продолжают рвать на части свою страну, их дебаты в Верховной Раде сегодня мне напоминают дебаты в парламенте Азербайджана в 1993 году. Такое впечатление, что их истеблишмент и в целом общество не понимают того, что на кону государственность Украины, и у них нет своего Гейдара Алиева, который смог бы объединить страну и вывести ее из политического кризиса, как это удалось покойному Президенту Гейдару Алиеву.

Из истории известно, что роль лидеров в истории колоссальна: они объединяют массы вокруг идей, мобилизуют на действия, задают политический курс, внедряют инновации и решают судьбы народов, вдохновляя на великие свершения и направляя ход событий к конкретным целям, будь то создание империй или защита отечества.

Отвечая на ваш первый вопрос, я постарался, с одной стороны, ответить по-научному обоснованно и, с другой стороны, по-человечески искренне. Поэтому, базируясь на этом принципе, могу сказать откровенно, что 27 сентября 2020 года, принимая решение о моратории на свою общественно-политическую деятельность и став плечом к плечу с моим народом, моим государством, я, как и многие из нас, не знал, как и с каким результатом закончится эта война. Но, базируясь на моем предыдущем опыте, о котором я вам рассказал, отвечая на ваш первый вопрос, а также прожив многие годы в эмиграции на Западе и не питая более никаких иллюзий касательно лицемерия всего этого «коллективного Запада», я могу уверенно сказать: тогда я принял одно из самых правильных решений в моей жизни.

И сегодня, видя каких успехов добился мой родной Азербайджан за последние пять лет, я понимаю, что Президент Ильхам Алиев, после своего покойного отца, достойно держит руку на пульсе сложных геополитических процессов как и в мире, так и вокруг нашего региона, и продолжает уверенно вести наш корабль под названием «Независимый Азербайджан» в нужном направлении.

Сегодня уже все понимают, что успех Азербайджана в военной кампании 2020 года - это результат многолетней и очень правильной военно-политической стратегии. И именно благодаря военной победе во Второй карабахской войне и базируясь на ее результатах, сегодня Азербайджан диктует свои условия и добивается такого же успеха уже и в дипломатии. И с этим уже считаются в Вашингтоне, Париже, Брюсселе, Москве и Тегеране, тех центрах, которые всего лишь пять лет назад давили на Азербайджан.

Так что, роль лидера в истории нации и страны имеет огромное значение, и Азербайджану с этим повезло. Как говорил великий Альберт Эйнштейн: «Великие личности всегда наталкиваются на яростное противодействие посредственных умов».