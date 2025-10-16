Глава Программы ООН по населенным пунктам выразила благодарность Азербайджану

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 16 октября 2025 14:14 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор Программы Организации Объединённых Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Россбах выразила благодарность Азербайджану за поддержку предстоящего Всемирного форума городов (WUF13), сообщает Trend.

"Для меня большая честь встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым и обсудить приоритеты городского развития. Я была действительно впечатлена тем, как прошел Третий Национальный форум городов Азербайджана (NUFA3).

Также выражаю благодарность правительству за активную поддержку в подготовке к Всемирному форуму городов (WUF13), который состоится в Баку в мае. С нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества", - написала она на своей странице в соцсети X.

