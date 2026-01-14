Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане будет преподаваться предмет о культурных ценностях страны

Политика Материалы 14 января 2026 19:00 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Будет обеспечено превращение культуры в составную часть образования, в том числе преподавание предметов и знаний о сфере культуры, культурных ценностях Азербайджана.

Как сообщает Trend, это отражено в "Концепции культуры Азербайджанской Республики «Культура Азербайджана – 2040", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Так, в 2026-2030 годах планируется интегрировать знания о культуре в образовательные программы, создать систему профессиональной подготовки педагогов в области культуры, принять меры по развитию системы внешкольного культурного образования, улучшить систему доступа к культурным учреждениям и памятникам для учащихся и педагогов, а также подготовить цифровые ресурсы и технологии, такие как виртуальные туры по историческим и культурным памятникам и интерактивные образовательные платформы, охватывающие мировую культуру.

