Владельцы диппаспортов Азербайджана и Сомали взаимно освобождены от визовых требований

Политика Материалы 14 января 2026 18:03 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Владельцы дипломатических паспортов Азербайджана и Сомали взаимно освобождаются от визовых требований.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов".

Таким образом, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов", подписанное в Кампале 15 октября 2025 года.

