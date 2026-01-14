Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Увеличится объём инвестиций в сферу культуры в Азербайджане

Общество Материалы 14 января 2026 18:27 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ – В целях привлечения частных инвестиций и создания благоприятной среды для развития предпринимательства в сфере культуры будет либерализовано экономическое управление и деятельность.

Как сообщает Trend, это отражено в «Концепции культуры Азербайджанской Республики «Культура Азербайджана – 2040», утверждённой соответствующим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Так, в 2026–2030 годах планируется проведение аналитических исследований, связанных с приватизацией находящихся в государственной собственности предприятий и объектов в сфере культуры (за исключением культурных учреждений и имущества, приватизация которых запрещена законодательством). На основе проведённого анализа предусматриваются подготовка и представление в соответствующие инстанции предложений по приватизации государственных предприятий и объектов в сфере культуры либо по созданию механизмов их совместного с частным сектором использования, а также увеличение объёма инвестиций, привлекаемых в сферу культуры.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости