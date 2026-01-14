Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане будут определены новые источники финансирования сферы культуры

Общество Материалы 14 января 2026 18:12 (UTC +04:00)

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Механизмы финансирования сферы культуры будут усовершенствованы.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в «Концепции культуры Азербайджанской Республики «Культура Азербайджана – 2040», утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Так, в 2026-2028 годах планируется проанализировать текущую ситуацию и изучить международный опыт, подготовить предложения по диверсификации механизмов финансирования, а также определить новые источники и инструменты финансирования сферы культуры.

