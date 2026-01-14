Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Произведение узбекского мыслителя Замахшари впервые представлено азербайджанскому читателю

Культура Материалы 14 января 2026 19:57 (UTC +04:00)
Произведение узбекского мыслителя Замахшари впервые представлено азербайджанскому читателю

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В серии изданий Международного центра мугама (МЦМ) вышло в свет произведение великого узбекского мыслителя Замахшари (Абдулькасим Махмуд ибн Омар ибн Мухаммад аль-Хорезми аз-Замахшари) под названием "Мукаддимат аль-адаб", сообщили Trend Life в пресс-службе МЦМ.

Данное издание является вкладом Международного центра мугама в развитие взаимных связей с братским Узбекистаном. Книга подготовлена доктором филологических наук, профессором Тарланом Гулиевым, который осуществил перевод текста со старой графики на современный алфавит. Научным редактором издания, подготовленного в Институте рукописей имени Мухаммеда Физули АН Азербайджана, выступил академик Теймур Керимли.

Отметим, что труд Замахшари (1074–1144) "Мукаддимат аль-адаб" занимает важное место в тюркологии после знаменитого произведения Махмуда Кашгари "Диван лугат ат-тюрк". Несмотря на то, что это произведение в первую очередь представляет собой арабско-персидско-тюркский словарь, в нём нашли отражение сотни тюркских слов и словосочетаний. Произведение впервые представлено азербайджанскому читателю.

"Развитие международного сотрудничества является одним из приоритетных направлений стратегии Международного центра мугама. В этом контексте соглашения, подписанные между МЦМ и высшими учебными заведениями Узбекистана, а также Центром макома, предусматривают развитие взаимного научного и культурного обмена, проведение научно-исследовательских работ, совместных концертов и культурных проектов, мастер-классов и другие формы сотрудничества. По инициативе директора Международного центра мугама, заслуженного артиста Сахиба Пашазаде, удостоенного в июле 2025 года звания "Культурного посла Узбекистана", издание произведения великого учёного Востока Замахшари стало очередным достойным шагом на пути укрепления культурных связей. На сегодня Международный центр мугама подписал с узбекской стороной около семи документов о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Совместная деятельность будет способствовать расширению обмена опытом, укреплению взаимовыгодных культурных связей между учреждениями, широкой популяризации национальной музыки и литературного наследия, а также реализации ряда интересных проектов в будущем. Одним из предстоящих проектов станет организация мугамного вечера по газелям Алишера Навои в исполнении солистов Международного центра мугама.

