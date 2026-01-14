Комплекс «Шуша Отель–Конгресс Центр» передаётся в управление на договорной основе

БАКУ /Trend/ – Комплекс «Шуша Отель–Конгресс Центр» в Азербайджане будет передан в управление на договорной основе.

Как сообщает Trend, это отражено в распоряжении Президента Ильхама Алиева «О регулировании некоторых вопросов, связанных с передачей в управление комплекса "Шуша Отель–Конгресс Центр".

Согласно распоряжению, принято предложение Кабинета министров о передаче в управление на договорной основе комплекса, расположенного в городе Шуша и находящегося на балансе министерства экономики.

Правительство Азербайджана должно обеспечить заключение соответствующего договора министерства экономики в течение двух месяцев, после чего утвердить его, а также решить иные вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству экономики поручено принять необходимые меры для реализации положений распоряжения.