Сахиба Гафарова встретилась с председателем Нацассамблеи Камбоджи (ФОТО)

На встрече отмечалось значение деятельности Межпарламентской Ассамблеи (АИПА) Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии как международной парламентской платформы, а также сотрудничества в рамках этой организации.

В ходе беседы было заявлено, что Азербайджан и Камбоджа являются дружественными государствами.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова коснулась важности парламентской дипломатии и в этом контексте дальнейшего углубления отношений между нашими парламентами. Вспомнив свой официальный визит в Камбоджу и проведённые в ходе него встречи, она подчеркнула значение Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Милли Меджлисом и Палатой Представителей Камбоджи.

Также на встрече было выражено удовлетворение встречными визитами депутатов и участием обеих сторон в мероприятиях, проводимых в Азербайджане и Камбодже.

Председатель Национальной Ассамблеи Камбоджи Хуон Судари заявил о заинтересованности своей страны в дальнейшем развитии политических, экономических, торговых, инвестиционных и иных связей с Азербайджаном. Он также поприветствовал участие спикера Милли Меджлиса в АИПА и встречу в рамках Ассамблеи.

Кроме того, в ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества под эгидой международных парламентских организаций. Спикер Сахиба Гафарова отметила удовлетворение активным участием парламента Камбоджи в Парламентской Сети Движения Неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана.

Председатель Национальной Ассамблеи Хуон Судари, в свою очередь, высоко оценил работу, проделанную Азербайджаном в срок председательства в Движении Неприсоединении, а также деятельность Парламентской Сети.

На встрече также состоялся обмен мнениями об иных вопросах вызывающих интерес сторон.

