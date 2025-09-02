Оценены перспективы развития финансовых рынков и платёжных систем между Азербайджаном и США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов встретился с делегацией под руководством исполнительного вице-президента Bank of New York Mellon (BNY) Хани Каблави, находящейся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития финансовых рынков и платёжных систем в Азербайджане, текущих тенденциях на рынке капитала, расширении применения искусственного интеллекта, а также мерах по укреплению кибербезопасности.

Кроме того, на встрече были подробно обсуждены приоритетные направления в рамках «Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы» и возможности дальнейшего сотрудничества в этом направлении.