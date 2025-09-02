Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Оценены перспективы развития финансовых рынков и платёжных систем между Азербайджаном и США (ФОТО)

Экономика Материалы 2 сентября 2025 17:11 (UTC +04:00)
Оценены перспективы развития финансовых рынков и платёжных систем между Азербайджаном и США (ФОТО)
Фото: Центробанк/Facebook

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов встретился с делегацией под руководством исполнительного вице-президента Bank of New York Mellon (BNY) Хани Каблави, находящейся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития финансовых рынков и платёжных систем в Азербайджане, текущих тенденциях на рынке капитала, расширении применения искусственного интеллекта, а также мерах по укреплению кибербезопасности.

Кроме того, на встрече были подробно обсуждены приоритетные направления в рамках «Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы» и возможности дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

Оценены перспективы развития финансовых рынков и платёжных систем между Азербайджаном и США (ФОТО)
Оценены перспективы развития финансовых рынков и платёжных систем между Азербайджаном и США (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости