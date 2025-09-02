Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Yelo Bank успешно завершилась программа летней стажировки «Summer Challenge»

2 сентября 2025
В Yelo Bank успешно завершилась программа летней стажировки «Summer Challenge»

Программа летней стажировки «Summer Challenge» в Yelo Bank, организованная с целью содействия подготовке профессиональных кадров для банковского сектора, успешно завершилась в этом году. В рамках программы 55 отобранных молодых участников познакомились с реальной рабочей средой в различных подразделениях банка и приобрели практические знания и навыки под руководством опытных специалистов.

Во время стажировки участники были вовлечены в повседневную деятельность Банка, принимали активное участие в подготовке проектов, организации мероприятий и командной работе. Программа предоставила молодым людям широкие возможности для развития таких важных навыков, как лидерство, коммуникация, аналитическое мышление и генерация идей.

По окончании программы всем участникам были вручены официальные сертификаты. Ряд участников, проявивших активность и профессиональный подход, уже трудоустроены в Yelo Bank и присоединились к команде.

Yelo Bank планирует продолжать реализацию подобных программ в ближайшие годы, предоставляя всё большему числу молодых людей возможность сделать первые шаги на карьерном пути.

Интересуетесь актуальными вакансиями в банке? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

