В Ханкенди будет построено современное административное здание для Карабахского регионального управления архитектуры и градостроительства

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в Ханкенди начался снос административного здания, ранее использовавшегося так называемым «министерством иностранных дел» сепаратистского режима.

На его месте будет построено современное административное здание для Карабахского регионального управления архитектуры и градостроительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре.

Об этом сообщили Trend в Госкомитете по градостроительству и архитектуре.

В информации отмечается, что в результате 44-дневной Отечественной войны и локальных антитеррористических мероприятий 2023 года Азербайджан полностью восстановил государственный суверенитет и территориальную целостность, сформировав новые геополитические реалии в регионе. Эта историческая Победа стала важным шагом на пути обеспечения устойчивого мира и долгосрочного развития.

Вот уже пять лет под руководством Президента Ильхама Алиева в рамках Государственной программы Великое возвращение на освобожденных территориях ведется масштабный и системный процесс восстановления и строительства. Программа, охватывающая Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, представляет собой многогранный процесс, обеспечивающий не только восстановление разрушенной инфраструктуры, но и возрождение национальной идентичности, исторической памяти и государственности. В рамках программы реализуются комплексные проекты современного градостроительства в городах, поселках и селах, создаются жилые кварталы, строятся школы, больницы, культурные центры, дороги, системы энергоснабжения и водоснабжения. Одновременно восстанавливаются памятники культурного наследия и возрождаются исторические достопримечательности.

В продолжение этой масштабных строительных работ в сентябре 2025 года в городе Ханкенди начата реализация еще одного важного и символического проекта - снос административного здания, долгие годы использовавшегося сепаратистским режимом. Снос стартовал 2 сентября - в день, когда некогда была провозглашена так называемая «республика», которая осталась в прошлом и забыта. Выбор этой даты не случаен: цель - окончательно устранить следы сепаратизма на наших землях и подчеркнуть начало нового этапа строительства и развития, основанного на восстановленной территориальной целостности Азербайджана.

Архитектурно-концептуальное решение и технические параметры нового административного здания, которое будет построено в центре Ханкенди, разработаны в соответствии со стратегическими приоритетами развития Карабаха. Оно станет основным штабом Карабахского регионального управления архитектуры и градостроительства, которое уже четыре года обеспечивает градостроительную и строительную деятельность в Карабахе и Восточном Зангезуре, играя важную роль в восстановлении и реконструкции региона. Управление отвечает за реализацию комплексных градостроительных и инфраструктурных проектов, применение современных концепций архитектуры и урбанистики, координацию деятельности государственных и частных структур в данной сфере, сохранение культурного и исторического наследия, а также создание удобных и функциональных городских пространств. Отсюда будут управляться все основные механизмы планирования и контроля, направленные на устойчивое развитие региона, создание современной инфраструктуры, сохранение экологического баланса и обеспечение комфортной и безопасной жизни населения. Здание, ассоциировавшееся долгие годы с разрухой и незаконным сепаратизмом, на новом этапе станет символом возрождения и созидания. Здесь будут работать профессиональные специалисты, непосредственно участвующие в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура.

Новое трехэтажное здание управления будет построено в современном архитектурном стиле с использованием прочных строительных материалов, его общая площадь составит около 2000 м². Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в начале 2027 года.

В рамках проекта будут созданы современные условия для эффективной работы коллектива. В здании предусмотрены просторные кабинеты с современным техническим оснащением, зоны для приема граждан и проведения совещаний.

Здание, которое возводится в условиях полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджанской Республики в рамках программы Великое возвращение, станет важным символом укрепления государственного управления в Карабахе, выражая несгибаемую волю нашего народа и мощь нашего государства, и займет достойное место в истории.

